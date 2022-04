Gemelle diverse. Il particolare, il posto guida, così come l'impostazione generale dell'intera vettura, conferma la parentela stretta della RZ con la "cugina" Toyota bZ4X, anche se per il modello Lexus è stato scelto un design più ricercato e coerente con il dna del marchio premium. Il frontale, per esempio, riprende il tema della clessidra rovesciata tipico delle altre Lexus, ma è privo di gran parte delle prese d'aria. Anche le luci diurne a Led e la linea di cintura ricordano altri modelli della Casa. La plancia è radicalmente diversa rispetto a quella del modello Toyota: infatti, se il volante a cloche è una novità per il marchio, troviamo invece una impostazione più classica dei display di controllo, integrati in un elemento che, nella parte superiore, ospita le bocchette di areazione.

Drive by wire. Il volante a cloche è l'indizio della presenza dell'inedito sistema drive-by-wire a rapporto variabile che la Toyota ha già descritto sulla bZ4x: si tratta di un'anteprima assoluta nel mondo automotive, che promette zero vibrazioni e totale compatibilità con i sistemi di guida autonoma più avanzati che verranno introdotti in futuro. Nei teaser, la Lexus riporta la sigla RZ 450e, che però non ci aiuta a comprendere quali siano i dati tecnici principali del powertrain. Facile immaginare che motori e batterie siano gli stessi della sorella Toyota, per ragioni di pura sinergia produttiva.