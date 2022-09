Pagani - L'Utopia secondo Horacio

Horacio, perché tutto questo?

Partiamo da una premessa: questa è la terza auto della Pagani in quasi 25 anni di storia del marchio. La prima è stata la Zonda, con le sue caratteristiche e unicità, quindi c’è stata la Huayra, un’auto di rottura. Adesso c’era bisogno di fare qualcosa di diverso cercando di raccogliere i desideri di chi compra le nostre vetture. Siamo partiti da qui, con la sfida di creare ancora una volta qualcosa che sia senza tempo. La Zonda che ha più di 20 anni è un’auto che se la producessimo ancora i nostri clienti la comprerebbero - regolarmente ci arrivano delle richieste - e con Huayra è la stessa cosa. Perché non ha seguito la moda, aveva un’identità forte. La Utopia segue la stessa filosofia: è semplice, morbida, voluminosa e con tutti quei tratti caratteristici che ormai ci distinguono, come gli scarichi, le ali mobili, il frontale. La parte tecnica e aerodinamica non doveva vincolare le forme dell’auto, quindi dovevamo trovare delle soluzioni che funzionassero bene sia esteticamente sia aerodinamicamente. L’auto è molto pulita, con poche prese d’aria: dai primi disegni siamo passati ai modelli in scala, dieci per la precisione, di cui uno per le prove aerodinamiche. Abbiamo passato più di un anno in galleria del vento, per sviluppare un’auto che avesse molto carico ma che allo stesso tempo non lo facesse notare a chi la guarda. L’altro elemento chiave della vettura è il motore: i nostri clienti non volevano un'ibrida, volevano un’auto ancora leggera, più semplice possibile. A livello di sicurezza, l’auto è conforme agli standard più elevati, quelli americani con 63 crash test, mentre per quanto riguarda le emissioni, si attiene alle regolamentazioni della California, le più stringenti. Il cambio manuale ha rappresentato un’altra sfida: si tratta di un manuale reale, non virtuale e trattandosi di propulsore che ha 1.100 Nm di coppia, non è facile individuare la giusta combinazione di trasmissione e frizione. Inizialmente abbiamo testato un sistema tradizionale gestito idraulicamente, ma eravamo preoccupati per la sicurezza: che cosa succede se uno sbaglia la marcia? Il rischio di farsi male era molto alto. Ci siamo quindi consultati con diversi esperti e alla fine siamo arrivati alla conclusione che dovevamo gestire la frizione elettricamente. Questa ha una durezza simile a quella della Zonda, non è troppo leggera ma è molto facile da gestire.