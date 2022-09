Pagani Utopia - L'ultimo sogno di Horacio: una V12 (anche) manuale e 'analogica'

Una console centrale tutta inedita. L'abitacolo conserva lo spirito unico delle vetture Pagani, ma offre per la prima volta un design totalmente rivisto e molte sezioni in tinta con la carrozzeria. La strumentazione e il volante ricordano in effetti la Huayra nell'impostazione complessiva, ma sulla Utopia fa il suo debutto uno schermo più grande e completo nelle informazioni. Tutta rivista, poi, la console centrale, ora dominata da quattro inediti strumenti aggiuntivi analogici, dai comandi fisici del climatizzatore e dal pulsante di avviamento.

Schermi dell'infotainment? Non ci sono. È assente - e questa è la scelta più coraggiosa in assoluto nell'impostazione dell'abitacolo - lo schermo centrale dell'infotainment, in linea con lo spirito vintage e purista dell'ultima creazione di Horacio. Che ha privilegiato elementi di tutt'altra caratterizzazione, come la torretta con leveraggi a vista della leva del cambio e la plancetta orizzontale con i bei comandi fisici secondari. Le bocchette d'aerazione, inoltre, mettono in mostra una forma circolare e risultano quasi sospese al corpo principale della plancia. I sedili, infine, presentano una nuova scocca sulla quale sono applicati i cuscini rivestiti in pelle. La Pagani ha realizzato tutti i comandi con elementi ricavati dal pieno e ha lavorato sull'illuminazione d'ambiente per creare un'atmosfera unica, esaltata anche dalle aperture in vetro sul tetto.