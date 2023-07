Cupra - Tavascan, la Suv coupé elettrizza la Sardegna

Dinamica, ma pratica. Grande attenzione è stata dedicata all’abitabilità, soprattutto per chi si accomoda nella parte posteriore. Grazie al gioco delle linee dei finestrini e del tetto, viene mantenuta la dinamicità dell’estetica senza compromettere lo spazio sopra la testa. Le persone più alte, infatti, hanno aria a sufficienza sia per il capo, sia per le gambe e l’accesso risulta agevole. Ampio, inoltre, il bagagliaio: 540 i litri a disposizione. Dal punto di vista dell’interfaccia, troviamo un infotainment da 15 pollici – il più grande finora, dell’intera gamma –, completo di touchbar inferiore retroilluminata, che integra l'impianto audio Sennheiser, affiancando lo schermo da 5,3 pollici della strumentazione e l'head-up display dotato di realtà aumentata.

A fianco del prototipo Extreme E. La base meccanica del super buggy elettrico Spark Odissey 21 da circa 550 cavalli, in azione in questi giorni in Sardegna, non ha certo nulla in comune con la piattaforma Meb della Tavascan. Però la Cupra è comunque riuscita a creare una continuità tra il mondo delle competizioni a batteria e la propria gamma, sia con questo modello sia con la UrbanRebel, la piccola, sportivissima concept, che diventerà la Raval di produzione: forme e stile che si possono ritrovare su strada e nelle competizioni. In un certo senso, per mettere alla prova il design, e perché no, far sognare a occhi aperti con modelli da tutti giorni, ma in veste “extreme”.