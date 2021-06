Nissan Qashqai

Interni connessi e digitali. Gli interni della nuova Qashqai abbandonano la strumentazione analogica, sostituita da uno schermo da 12.8" affiancati da un touchscreen da 9" con il quale è possibile gestire il sistema di infotainment con connettività 4G. A questi si aggiunge l’head-up display da 10.8” a colori, con proiezione dei dati sul parabrezza. Il salto qualitativo a bordo è evidente: merito di materiali più pregiati rispetto al passato e di una più attenta cura realizzativa. Promosso pure il sistema multimediale (anche se le grafiche scelte non sono tra le più moderne), ora compatibile con Apple CarPlay (anche in modalità wireless) e Android Auto. Nel 2022 arriverà l’integrazione con l’assistente vocale Amazon Alexa.

Promossa nel traffico romano. Inizio la mia prova al volante della versione da 158 CV, abbinata al cambio automatico e alla trazione anteriore. L’allestimento Tekna+ comprende i cerchi di lega da 20", non esattamente ideali per i sanpietrini romani. La Qashqai, tuttavia, mi sorprende “buca dopo buca”, confermando il grande lavoro fatto sull'assetto e sull'insonorizzazione. Usciti dalla capitale scopro come se la cava tra le curve, apprezzando il rollio contenuto e uno sterzo più diretto e corposo in particolar modo quando si imposta la modalità di guida Sport (selezionabile in aggiunta a Eco e Normal). Alle basse andature trovo invece lo sterzo un po' troppo reattivo. Sul fronte delle prestazioni la motorizzazione mild hybrid aggiunge una piccola spinta in accelerazione, pari a 6 Nm, che non guasta. Nota di merito per il cambio automatico, un variazione continua dal buon comportamento, che risulta fluido a tutte le andature. Bene anche la trasmissione manuale (provata sulla versione meno potente da 140 CV), dotata di innesti precisi, e la frizione, mai troppo pesante.