Toyota Corolla

Resiste alla transizione. Prima di entrare nel dettaglio, uno spunto di riflessione: in uno scenario che accelera sull’elettrificazione più radicale, ha ancora senso sviluppare l’ibrido tradizionale? Toyota su questo non ha dubbi: “Ci saranno altre generazioni del sistema", conferma Akihiro Ueda, chief engineer della Casa, ribadendo che, per il momento, per la Corolla non è previsto un passaggio al plug-in. Anche se ormai il costruttore giapponese gioca su più campi – ibrido tradizionale e ricaricabile, full electric e idrogeno – e per fine decennio punta a un’offerta in Europa al 50% solo elettrica, il full hybrid resta la tecnologia di bandiera, nonché la spina dorsale della gamma. A patto di saperla adattare ai tempi.

Interventi mirati. Per quanto riguarda la Corolla, ciò significa soprattutto aumentare le prestazioni senza pagare pegno sul fronte delle emissioni. Così, lasciando intonso l’impianto del powertrain, che poggia sempre su un quattro cilindri benzina a ciclo Atkinson coadiuvato dall’elettrico (in questo caso due motori: uno che muove le ruote e recupera l’energia in rilascio, l’altro che, azionato dal termico, carica la batteria) e dalla trasmissione e-Cvt, i tecnici giapponesi sono intervenuti su più fronti, dalla componente elettrica alla trasmissione, passando per la centralina e la nuova batteria agli ioni di litio: che è più compatta, leggera e ha una capacità maggiorata del 14%. L’intero sistema, in sintesi, è stato ricalibrato con lo scopo di migliorare il feeling di guida, su una vettura che ha sempre avuto (e ha ancora) come stella polare l’efficienza e il contenimento dei consumi.