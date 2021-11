Hyundai i20

Questo sì che è grip! Fuori dalle curve impressiona il grip meccanico della 4x4, l’omogeneità della ripartizione della coppia e, perché no, la castagna del millesei turbo, che spinge fortissimo ma si esaurisce in fretta; neanche mezzo rettifilo fra Ascari e Parabolica e sei quasi a limitatore di sesta. Altri tornanti e altre leve. In frenata e accelerazione si percepisce bene il beccheggio e in curva quel po’ di rollio; la Hyundai ti parla chiaro e trasmette in maniera non filtrata tutto quello che sta facendo. Sono sempre più dell’idea che lo sviluppo di queste auto sia fatto in funzione della massima facilità di controllo, per garantire al pilota margine di recupero. Anche perché io sto viaggiando nemmeno a un terzo delle sue reali potenzialità lungo una speciale che non è certo una tappa del rally di Finlandia. Ma quando la guidi per davvero, volando a duecento all’ora in mezzo agli alberi su neve o sterrato, bisogna che fra pilota e macchina ci sia un rapporto di fiducia che va oltre l’umana comprensione.

Sano frastornamento. Insomma: mai come oggi scendere dall’auto è stato un rincorrersi di sentimenti contrastanti. Da un lato la certezza di avercela fatta, di aver riportato a casa sano e salvo un mezzo decisamente diverso dal solito e assolutamente folle nelle sue prestazioni potenziali. Dall’altro la voglia di risaltarci sopra perché adesso che ci avevamo preso la mano, stava decisamente per cominciare il bello. Probabilmente una delle più belle esperienze di guida della nostra vita. Non resta che tentarne un’altra…