È Kalle Rovanperä show nel Rally Safari Kenya, sesta prova del Mondiale Rally. Niente e nessuno è riuscito a fermare il giovane pilota finlandese che si è così aggiudicato la quarta vittoria stagionale che cementifica la sua leadership nella classifica iridata. La trasferta africana si è trasformata in una parata per il team Toyota Gazoo Racing che ha conquistato le prime quattro posizioni: alle spalle di Kalle Rovanperä troviamo infatti le altre Yaris GR di Evans e Katsuta, con Ogier quarto.

Hyundai e M-Sport arretrate. Dopo la vittoria di Tanak in Sardegna, due settimane fa, la casa coreana ha dovuto affrontare un evento particolarmente duro per la i20: l'estone si è dovuto ritirare per un problema tecnico e Neuville ha perso l'occasione di giocarsi un podio per aver colpito un albero. Nonostante le noie tecniche non abbiano risparmiato nessunoa delle i20 schierate questo weekend, il belga ha chiuso quinto, mentre Oliver Solberg ottavo, staccatissimo rispetto al gruppo dei migliori. Nonostiamo siamo praticamente a metà della stagione, solo un miracolo potrebbe ribaltare la situazione in classifica, con la Toyota e Rovanperä dominatori del campionato. Il Rally Safari è stato davvero duro anche per la M-Sport Ford. Craig Breen ha chiuso al sesto posto, mentre Sébastien Loeb all'ottavo. Il francese ha avuto un problema tecnico al motore e ha perso terreno nei confronti degli avversari: un vero peccato, considerando che nelle prime fasi aveva dimostrato di avere il passo per giocarsi qualcosa di più prestigioso che un semplice piazzamento.

Le classifiche. Kalle Rovanperä sembra ormai viaggiare tranquillo verso il suo primo titolo iridato. Dopo il sesto round della stagione, il finlandese ha 145 punti contro gli 80 di Thierry Neuville e i 62 di Ott Tanak. In classifica costruttori, Toyota Gazzo Racing WRT guida la classifica con 246 punti contro i 184 della Hyundai e i 144 della M-Sport Ford.