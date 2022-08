Mondiale Rally - Rally Finlandia, Tänak torna alla vittoria

Secondo successo stagionale per Ott Tänak e la Hyundai: dopo l’affermazione al Rally Sardegna dello scorso giugno, il pilota estone è tornato alla vittoria conquistando il Rally di Finlandia a bordo della sua i20 N lasciandosi alle spalle i due piloti di casa Rovanperä e Lappi.

La luce in fondo al tunnel. Nonostante le difficoltà incontrante all’inizio della competizione – complice un feeling non perfetto con la sua vettura - Ott Tänak è riuscito a imporre il proprio ritmo all’ottava prova del Mondiale Rally 2022. Approfittando di un inizio claudicante del leader della classifica, costretto venerdì a fare da battistrada, Ott Tänak è riuscito a costruire un tassello alla volta il suo secondo successo stagionale, lasciandosi alle spalle per pochi secondi la Toyota GR Yaris del ventunenne finlandese. Dal canto suo, Kalle Rovanperä non si è preso rischi nel finale e si è accontentato del secondo posto che gli permette di allungare ulteriormente in classifica. Terzo posto per la vettura gemella guidata da Esapekka Lappi che però ha chiuso con un ritardo di quasi un minuto e mezzo dalla Hyundai. Una volta sceso dalla vettura, Tänak ha detto: “Venerdì abbiamo intravisto una possibilità di vittoria, la luce in fondo al tunnel, e da lì siamo partiti”. Poi ha aggiunto delle dolci parole per la moglie: “In questo periodo così difficile, voglio ringraziare mia moglie che mi sta supportando tantissimo”. Esapekka Lappi ha completato il podio di questo round finlandese, ma è stato anche fortunato a poter concludere la gara dopo un capottamento durante la PS21 che ha malridotto la sua GR Yaris. Evanescente il weekend di Thierry Neuville: i problemi d’assetto con la sua Hyundai non gli hanno mai permesso di lottare con il quartetto di testa e ha tagliato il traguardo quinto, alle spalle di Elfyn Evans, perdendo il secondo posto in classifica piloti a favore di Tänak, davanti a lui per un punto.

Così in classifica. Dopo l'ottavo dei tredici round stagionali, Rovanperä continua a essere leader indiscusso del campionato. Il ventunenne della Toyota ha 198 punti in classifica contro i 104 di Tänak e i 103 di Neuville. Nella classifica costruttori, Toyota Gazoo Racing WRT ha collezionato 339 punti contro i 251 della Hyundai e i 174 di M-Sport. Il campionato torna protagonista tra meno di due settimane, sull'asfalto del Rally del Belgio, dal 18 al 21 agosto.