Formula 1 - Red Bull chiude in testa le prove in Bahrain

Ancora una Red Bull davanti a tutti nella terza e ultima giornata di test collettivi della Formula 1 in Bahrain. Sergio Perez è stato il più veloce, a bordo della sua RB19, completando un totale di 133 giri e un tempo di 1:30.305 (con gomma C4). Nella classifica dei tempi, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Facciamo il punto della situazione, in vista del primo round del Mondiale della prossima settimana.

Red Bull. La RB19 sembra essere ancora un passo avanti rispetto alla concorrenza, già nella versione scesa in pista in Bahrain. La vettura è apparsa subito veloce e agevole in diverse condizioni e con diverse mescole di pneumatici e Verstappen parte con i favori del pronostico per il GP della prossima settimana. Per il team di Milton Keynes questa tre giorni di test è filata via liscia, senza particolari problemi, e Verstappen si è detto soddisfatto e convinto di poter lottare per conquistare un altro campionato.

Ferrari. La SF-23 ha dimostrato di essere una vettura più efficiente e veloce, soprattutto in rettilineo, ma il team non ha ancora trovato la quadra per sfruttare al meglio queste caratteristiche. La Rossa sembra mettere alla frusta le gomme un po' più del dovuto, tanto da accusare problemi di surriscaldamento, soprattutto con le nuove mescole medie. Il bilanciamento non è ancora ottimale e il primo round della stagione è dietro l'angolo: probabilmente la SF-23 non avrà lo slancio per contrastare l'andamento della Red Bull.

Mercedes. Dopo un inizio incoraggiante, la Mercedes non sembra ancora essere in grado di impensierire i rivali della Red Bull. La W14 soffre ancora nel generare il giusto carico aerodinamico: l'anteriore è poco preciso, la trazione in uscita di curva non è ottimale e il team si ritrova nuovamente in una situazione critica all'inizio di un nuovo campionato. I test non sono stati neppure esaltanti e il team anglo-tedesco si è ritrovato anche a fronteggiare dei problemi di natura idraulico nel corso della seconda giornata. Lo stesso Toto Wolff ha dichiarato di aspettarsi di essere ancora dietro a Red Bull e Ferrari: il rischio di replicare una stagione come quella del 2022 è parecchio alto.

Aston Martin. Nelle mani di Fernando Alonso, la AMR23 ha mostrato un buon passo nel corso delle tre giornate. Il due volte campione del mondo spagnolo è stato davvero veloce e costante nei long run, ma ha predicato un cauto ottimismo perché la vettura è totalmente nuova rispetto a quella dello scorso anno ed è ancora acerba. In generale, comunque, questo nuovo progetto sembra dare buone sensazioni sul passo gara e ha regalato i primi sorrisi ai box della squadra inglese. Servirà del tempo al team, ma la direzione intrapresa con la AMR23 sembra essere quella giusta.

Il resto del gruppo. Il famoso "midfield" quest'anno sembra essere ancor più combattuto rispetto al passato. La Aston Martin - all'apparenza - è quella che ha lavorato meglio e sembra essere il team che potrà impensierire la Alpine, che ha lavorato molto in sordina in queste tre giornate. Poi c'è l'incognita McLaren, alle prese con una MCL60 che non sembra essere all'altezza delle aspettative. Lo stesso ceo del team di Woking, Zak Brown, ha ammesso che non sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo e che il Mondiale 2023 inizierà in salita. Difficile rendersi conto, invece, del livello prestazionali di team come AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas e Williams. Per una prima idea bisognerà attendere la prima gara, la settimana prossima, ma per avere un quadro più preciso dei valori in campo serviranno almeno 4-5 gare.