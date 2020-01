Sicurezza. Sul piano della sicurezza, la Continental sta sviluppando, in sinergia con la BMW e la Apple, la tecnologia Ultra-wideband (UWB) per i sistemi keyless all'interno del Car Connectivity Consortium (CCC). Il sistema consente di abbinare uno smartphone al veicolo per gestire sia le funzioni base (con maggiore sicurezza) sia le modalità più avanzate, come il parcheggio remoto e l'accesso al veicolo da parte di altri utenti, indipendentemente dal tipo di telefono e dal sistema operativo utilizzato. La tecnologia annulla i rischi di'intercettazione del segnale radio della chiave, che ha portato a nuove tecniche di furto. Punta sulla sicurezza anche il Contact Sensor System (CoSSy), un software che sfrutta una rete di sensori per "ascoltare" i movimenti esterni in prossimità del veicolo: oltre a contribuire alla precisione dei dispositivi automatici di parcheggio, è in grado di segnalare impatti a bassa velocità da parte di altri veicoli oppure atti di vandalismo, e anche di riconoscere la voce del guidatore o le sirene dei veicoli d'emergenza.

Infotainment. Lo sviluppo di sistemi tridimensionali a bordo delle vetture continua con il Natural 3D Display. Nello specifico, la Continental ha realizzato uno schermo che non richiede occhiali speciali per la visione 3D e che permette di posizionare le informazioni su diversi livelli di profondità, creando allo stesso tempo complessi effetti grafici per migliorare l'accessibilità alle informazioni durante la marcia. Rispetto al prototipo di questo sistema, visto nel 2019, la nuova versione aggiunge la risoluzione 4K e il feedback aptico, migliorando ulteriormente l'esperienza di utilizzo.