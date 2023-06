Archimede 2.0 - Dalla Sicilia un’auto per la Bridgestone World Solar Challenge

Trazione posteriore. Quanto alla meccanica, il veicolo sfrutta due motori elettrici da 6 kW (8,1 CV) e 150 Nm collocati all’interno delle ruote posteriori. Il powertrain è collegato a due pacchi batteria da 10 kWh ciascuno, per un totale di 1.576 celle di tipo 18650, come quelle finora impiegate sulle Tesla Roadster, Model S e Model X. Tali accumulatori possono essere estratti in pochi secondi dal veicolo, con un sistema che garantisce la sicurezza degli occupanti e di chi effettua l’operazione.

Un ultimo sforzo. Tale progetto ha visto il coinvolgimento di importanti nomi legati al mondo della tecnologia, dei materiali compositi, dell’automotive e di altri settori, che, in qualità di sponsor e fornitori, hanno reso possibile questa vettura. Rimangono tuttavia a carico del team le ingenti spese previste per trasferire ben 26 persone in Australia. Ecco perché è stata avviata un’iniziativa di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con un obiettivo di 20 mila euro: nel momento in cui scriviamo, sono stati raccolti oltre 8.200 euro.