Super guida - Bollo: i vantaggi e e esenzioni per auto elettriche, ibride, a idrogeno, Gpl e metano

Campania. Per le elettriche, in caso di rottamazione di auto Euro 0-4, prevista l’esenzione per auto fino a 150 kW di potenza per sette annualità. Per le ibride, tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per le alimentazione benzina/elettrica, esenzione per tre annualità. In caso di rottamazione di auto Euro 0-4, esenzione per le ibride benzina/elettrica fino a 2000 cm3 e benzina/gasolio fino a 2800 cm3 per cinque annualità. Al termine dell’esenzione, la tassa sarà pari al 50%. Per l’alimentazione esclusivamente a idrogeno si applica la tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni; per quella doppia benzina/idrogeno, vige l’esenzione per tre annualità. Al termine, tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per le auto a Gpl prevista la tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni; per quelle a metano, prevista la tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. In caso di rottamazione di auto Euro 0-4, esenzione per le auto fino a 2000 cm3 per tre annualità (al termine dell’esenzione la tassa sarà pari al 50%).