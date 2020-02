La Jaguar Land Rover ha svelato il Project Vector, un veicolo concept pensato per illustrare la visione del gruppo britannico sul futuro della mobilità urbana. Il prototipo è parte integrante di Destination Zero, il percorso intrapreso dall'azienda di proprietà degli indiani di Tata Motors per rendere le strade e le città più sicure e ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative. L'obiettivo ultimo è raggiungere un futuro contraddistinto da zero emissioni, zero incidenti e zero traffico.

"Pronto per la guida autonoma". Il Project Vector è quindi un veicolo elettrico, compatto, multiuso e "pronto per la guida autonoma". Progettato per un uso urbano, misura solo quattro metri di lunghezza ed è caratterizzato da una configurazione tale da garantire un'estrema flessibilità di utilizzo. Tutte le componenti legate alle batterie e alla trasmissione sono inserite all'interno di un pianale piatto mentre lo spazio interno consente di scegliere diverse tipologie di sedute in funzione dell'uso del veicolo (privato o per servizi di car-sharing oppure per consegne di merci). Creato con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana, è stato sviluppato presso il National Automotive Innovation Centre dell'Università di Warwick, un polo per l'innovazione nato dalla collaborazione tra la Jaguar Land Rover, la Tata Motors e il Warwick Manufacturing Group (un dipartimento dell'ateneo inglese specializzato in ingegneria, attività produttive e tecnologie) con il supporto del Research Partnership Investment Fund del governo di Londra.

Già allo studio un servizio commerciale. Nella prima fase il prototipo sarà utilizzato dal National Automotive Innovation Centre per lanciare, insieme alla città di Coventry e alla contea delle West Midlands, un servizio commerciale pilota già verso la fine dell'anno prossimo. Il concept sarà, in sostanza, sfruttato come un laboratorio per testare le nuove forme di mobilità nelle strade della città inglese. “Jaguar Land Rover comprende le tendenze che modellano le società moderne", ha affermato l'amministratore delegato Ralph Speth. "Attraverso questo progetto, stiamo collaborando con le menti più brillanti del mondo accademico, della catena dei fornitori e dei servizi digitali, per creare sistemi di mobilità integrata e connessa, ossia i mattoni fondamentali per la nostra strategia Destination Zero. Project Vector rappresenta esattamente il salto, coraggioso e innovativo, necessario per portare a termine la nostra missione". Per il responsabile delle attività ingegneristiche Gero Kempf, il progetto rappresenta "anche un'opportunità unica: una piattaforma concettuale progettata e disegnata come una tela bianca da un grande produttore automobilistico intorno a modalità d'utilizzo incentrate sulle aree urbane, per lo sviluppo di servizi e app su misura all'interno dell'ecosistema di una città intelligente“.