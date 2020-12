Alex Zanardi

Alessandro Zanardi mostra segni di miglioramento. Il pilota e campione paralimpico sta lottando da mesi a seguito del grave incidente in cui è rimasto coinvolto nel giugno scorso. Zanardi si trova da poche settimane nel reparto di neurochirurgia di Padova, dove è riuscito a comunicare con lo sguardo e con le mani.

Vede, sente e muove la mano. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, che ha confermato che il cinquantaquattrenne è riuscito a fare cenni con la mano e dimostra di comprendere, attraverso vista e udito, quanto accade intorno a lui, ma non può ancora parlare a causa della tracheotomia. Dopo una lunga serie di interventi alla testa e al viso e un'infezione che aveva fatto temere il peggio, Zanardi sta affrontando ora una delicata fase di riabilitazione, ma non ci sono ancora indicazioni sui tempi necessari e sulle sue condizioni generali. La strada davanti al campione è tutta in salita.