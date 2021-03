Nuovo corso. Un’edizione completamente rinnovata del logo si vedrà solo nel 2007, quando l’Abarth diventa un marchio a sé nella gamma del gruppo di Torino. Il disegno dello Scorpione appare ovviamente attualizzato con uno stile più moderno e le caratteristiche chele, ora “poggiate” sulla diagonale dello scudo bicolore.

I 70 anni. Un logo speciale, esibito per il 70° compleanno della Casa da tutte le vetture prodotte nel 2019, è quello dotato di una bandiera a scacchi e “bissato” da una versione a colori specifica per la 695 70° Anniversario, che verrà prodotta in soli 1949 esemplari, come l’anno di fondazione della Casa. Ancora oggi, infine, trova spazio sulle fiancate di tutte le Abarth, e quindi sui modelli della gamma 2021, una versione corsaiola del vessillo già presente al centro della calandra e del portellone, arricchito da una vistosa saetta tricolore.