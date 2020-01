Lo stop alla circolazione imposto alle diesel Euro 6 dal Comune di Roma è una misura assurda e incomprensibile. E lo dimostrano gli stessi dati sull'evoluzione della tecnologia, dalle propulsioni Euro 0 (1991) ai motori più recenti: fermarli oggi, significa ignorare completamente i miglioramenti (quasi esponenziali) sul fronte delle emissioni.



Come cambia il diesel. Negli ultimi 20 anni, i limiti degli NOx imposti dall'Unione Europea sono passati da 1.600 a 80 mg/km, costringendo i costruttori ad adottare soluzioni sempre più efficaci. I progressi sono ben esemplificati dal grafico qui sotto, elaborato dall'Unione Petrolifera, riferito sia agli NOx di benzina e diesel, sia alle polveri sottili. I numeri sono eloquenti: una moderna turbodiesel Euro 6 emette il 95% in meno di ossidi di azoto rispetto a una Euro 0 e il 96% in meno di polveri sottili rispetto a una Euro 1, arrivando a immettere nell'atmosfera 100 grammi di polveri sottili nell'arco di 20.000 km. Per fare un paragone, una stufa a pellet genera lo stesso quantitativo di inquinanti in sole 32 ore. "La decisione del Comune appare del tutto ingiustificata da un punto di vista scientifico, senza alcun vantaggio ambientale", chiosa l'Unione. "Le motorizzazioni Euro 5 ed Euro 6 presentano emissioni di Pm prossime allo zero, come dimostrano anche le recenti prove su strada effettuate secondo i nuovi cicli Rde (Real Driving Emission, ndr)".