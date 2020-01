Da inizio anno 25 giorni sopra i limiti. In 25 dei primi 27 giorni del 2020, le centraline dell'Arpa hanno rilevato dei valori oltre la norma: nella giornata di ieri, per esempio, tutte le quattro stazioni presenti in città hanno segnato concentrazioni di Pm10 doppie rispetto ai limiti. La centralina Marche è arrivata a 106 microgrammi per metro cubo, quella di Pascal Città Studi a 99, quella del Verziere a 96 e quella di via Senato a 103 microgrammi. Queste ultime due, peraltro, sono posizionate all'interno dell'Area C, la zona a traffico limitato di Milano dove l'accesso alle vetture a combustione interna è sottoposto al pagamento di un ticket giornaliero di cinque euro. Nonostante le limitazioni alla circolazione, dunque, nel centro di Milano i valori sono ben oltre i limiti: tra le fonti di inquinamento, infatti, si segnalano anche le caldaie, soprattutto quelle più obsolete ed è proprio all'interno della cerchia dei Bastioni dove si concentra il maggior numero di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, come abbiamo evidenziato nella nostra mappa.



I blocchi già in vigore. A Milano sono già previste delle misure per la limitazione del traffico in molte zone: oltre all'Area C, infatti, da qualche mese è attiva l'Area B, che vieta la circolazione ai veicoli più inquinanti in gran parte del territorio milanese. Dal 1 ottobre 2019 in città le Euro 0 benzina e le Euro 4 diesel (con campo V.5 a libretto superiore a 0,0045 g/km) e precedenti non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Ogni anno, dal 1 ottobre al 31 marzo sono inoltre attive le misure temporanee per la qualità dell'aria che prevedono la limitazione della circolazione dei veicoli a gasolio Euro 4 e precedenti dopo il quarto giorno di superamento consecutivo dei valori di Pm10.