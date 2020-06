Secondo Toyota e Bosch, nel 2030 il 30% del parco circolante sarà elettrico e ibrido plug-in (BEV). Su questa stima parte l’analisi di Paolo Massai nell'appuntamento odierno con i Q Talks, in programma alle 18.30. Con l’ingegnere ci sarà Roberto Ungaro e l’approfondimento del mondo elettrificato toccherà svariati punti. Oltre al confronto prestazionale con le motorizzazioni termiche, certificato dai rilevamenti del Centro Prove, si parlerà di design (esterno/interno), delle infrastrutture di ricarica, dell’evoluzione della normativa sulle emissioni di CO2 da qui al 2030 e di come cambieranno le batterie. Uno scenario complesso, in continua evoluzione, che cambierà le nostre abitudini e che non possiamo ignorare. Per saperne di più, non perdete la diretta sulla pagina Facebook o sul canale YouTube, ore 18:30.