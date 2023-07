Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di agosto - VIDEO

Jeep Grand Cherokee. La Jeep dichiara che la nuova Grand Cherokee è stata in grado di percorrere il Rubicon Trail, il celebre percorso off-road, interamente in modalità elettrica. Per chi non lo sapesse, la quinta serie della Suv americana nata nel 1992 è infatti proposta soltanto in versione 4xe, cioè plug-in ibrida. E dopo l’edizione di lancio di inizio anno, ora l’intera gamma (quattro allestimenti da 82 a 106mila euro) è pronta in concessionaria. Nel frattempo, la Jeep è arrivata anche qui in redazione: non ci siamo spinti fino in Sierra Nevada per verificare ciò che dice la Casa (sarebbe stato un po’ scomodo); tuttavia, abbiamo analizzato a sufficienza la vettura per scoprire cosa offre di buono (o di meno buono) rispetto alle versioni che l’hanno preceduta. Con i nostri strumenti abbiamo certificato che il Rubicon Trail, lungo 35 chilometri, è effettivamente affrontabile in modalità Ev: con il pieno di energia, la Grand Cherokee percorre circa 45 km, valore che abbiamo riscontrato in tutti gli scenari a cui l’abbiamo sottoposta, dalla città all’autostrada. E finché siamo in tema di percorrenze, ribadiamo l’importanza di ricaricare una Phev: se non l’attaccate alla spina, questa Jeep percorre in media 10,6 km/litro. Si viene però ripagati da una spinta di tutto rispetto: con 381 cavalli e 637 Nm, un po’ termici e un po’ elettrici, accelerazioni e riprese paiono quelle di una sportiva. Ma la vera essenza di questa quinta generazione è il benessere a bordo: fra opulenza dele finiture e livello di confort, la Grand Cherokee tocca quote mai viste prima.