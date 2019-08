“Siamo ottimisti sulla possibilità che gli ordini della SF90 Stradale possano accelerare. E ci apprestiamo a lanciare un nuovo modello in occasione dell’evento Universo Ferrari, a settembre, più un secondo in arrivo entro la fine dell’anno”. Louis Camilleri, ad del Cavallino, ha aperto la call sui risultati finanziari parlando di prodotti: come promesso, con il nuovo piano industriale, il ritmo di lanci di nuovi modelli da parte di Maranello sarebbe accelerato. E non è servito attendere tanto per vedere i risultati della nuova politica.

Le scelte dei nuovi programmi, naturalmente, sono tutte orientate all'incremento dei margini: "Con la Monza e la SF90 Stradale a regime, nel 2020, li vedremo sicuramente crescere ancora rispetto a quelli che raggiungeremo quest'anno", ha affermato Camilleri. "Anche sulla personalizzazione spingeremo, perché vediamo che il mercato è recettivo in questo senso: l'ultimo esempio è quello degli ordini della SF90 Stradale, che presentano un mix molto favorevole tra la versione standard e quella in Assetto Fiorano".

Strumentale, nell'ottica dei margini, sarà anche il programma Icona: "Dopo la Monza, il cui ciclo finirà nel 2022, arriverà un altro modello. Ma anche sulle due novità in arrivo entro fine anno vi anticipo che siamo molto fiduciosi". Quello che non cambierà sarà l'importanza data all'esclusività dei modelli. "Stiamo gestendo le liste d'attesa in maniera molto giudiziosa: ci serve per mantenere il nostro pricing power sul lungo termine".

"La SF90 Stradale", ha aggiunto Camilleri "apre un nuovo segmento di prezzo per noi e dimostra una cosa che abbiamo già anticipato nel nostro piano industriale: per noi, i profitti vengono prima dei volumi. Non ci interessa se l'anno prossimo scenderemo sotto le diecimila unità che ci aspettiamo nel 2019. Quello che conta sarà migliorare ulteriormente i margini, e i nostri ultimi lanci confermano quello che vogliamo fare sul mix di prodotto".

L'ad ha anche parlato dei primi feedback da parte dei clienti selezionati che hanno guidato la SF90 Stradale. "I pochissimi che l'hanno già provata sono rimasti molto impressionati: la considerazione che ho sentito più spesso è che finalmente non devono svegliare il vicinato quando escono la mattina. Anche la possibilità di guidare senza rumore in città è una delle cose che vengono apprezzate di più. Ma per ora ripeto, l'hanno guidata ancora in pochissimi".

Non sono mancate, inoltre, considerazioni sulla possibilità di una Ferrari a zero emissioni. "Dopo il 2022 guarderemo con molta, molta attenzione all'elettrico puro. Dobbiamo assicurarci di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra capacità di differenziarci da tutti come facciamo sui motori a combustione, ma ci vorrà molto tempo per avere autonomia e velocità di ricarica adeguate. Credo che ci voglia più tempo di quanto molti pensano, ma siamo molto concentrati su come dovrebbe essere un'elettrica con il marchio Ferrari. E ci chiediamo non soltanto come saranno le performance sul dritto, ma soprattutto il piacere di guida e le prestazioni in pista".

Capitolo Cina: "Con la Purosangue, su cui stiamo già lavorando, siamo convinti di poter cambiare marcia in Cina", ha affermato il ceo di Maranello. "Ma già con la SF90 Stradale ci aspettiamo di migliorare significativamente, perché essendo una plug-in gode di grandi vantaggi fiscali nel Paese. Abbiamo grandi speranze per questo modello, perché se è vero che il mercato cinese è calato molto, il segmento del lusso non è stato colpito dalla flessione".