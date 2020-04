Oggi e domani. Arriviamo, così, ai giorni nostri. Il 30 marzo la MTA chiude di nuovo, ma questa volta volontariamente: un’intera settimana viene dedicata alla sanificazione dello stabilimento, decisa dall’azienda per garantire la sicurezza dei lavoratori presenti in fabbrica (altri 200 non hanno mai interrotto la loro attività, grazie allo smart working che ha consentito di continuare ad assistere da remoto i clienti, garantendo le forniture). Poi, l’attività è ripresa per continuare ad assicurare le spedizioni dei prodotti. Gli ordini, infatti, non mancano, nonostante la chiusura delle fabbriche di automobili in molte parti del mondo. I principali destinatari, in questa fase, sono soprattutto i ricambisti, che devono garantire la disponibilità di pezzi alle officine di riparazione e assistenza sparse ovunque. Quanto alle sedi estere della MTA, quella cinese di Shanghai, prima a fermarsi, ma anche prima a ripartire, lavora ora a pieno ritmo, con ordini triplicati rispetto al passato; in India e Brasile gli impianti sono momentaneamente fermi. Ferve l’attività, invece, a Santiago de Querétaro, nella parte centrale del Messico: da lì partono infatti le centraline per la Navistar dell’Illinois (USA) e negli Stati Uniti i mezzi pesanti non si sono mai arrestati, anzi garantiscono più che mai la distribuzione delle merci anche in tempi di lockdown. Intanto, la MTA incassa i ringraziamenti della BMW e della CNH, colosso dei veicoli industriali e agricoli, per aver permesso, proseguendo l’attività, di non fermare le loro linee di produzione. E il prossimo futuro? È ancora presto per fare delle previsioni: molto dipenderà dall’andamento globale della pandemia e dalla ripresa delle attività nelle varie fabbriche automobilistiche in giro per il mondo. A Codogno si attende comunque fiduciosi, con l’orgoglio di aver dimostrato come una piccola e fino a poco tempo fa semisconosciuta località della pianura padana lombarda possa godere oggi di un ruolo fondamentale nel grande gioco planetario della globalizzazione industriale.