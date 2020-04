Coronavirus

Sull'usato si vedrà. Anche nelle concessionarie del Gruppo Penske Automotive Italy ci si prepara per il 4 maggio. "Siamo operativi da una settimana, seppur in forma minima e con personale ridotto", ci dice Simone Bulgarelli, direttore e amministratore delegato Autovanti. "Il nostro service, invece, è sempre rimasto aperto. Il 4 maggio cercheremo di capire che tipo di affluenza potremo avere, ma non ci preoccupiamo perché abbiamo spazio per garantire il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, come percorsi obbligati e verifiche puntuali per la tutela dei dipendenti e dei clienti. In ogni modo, almeno nella prima fase, lavoreremo solo su appuntamento. Certo, ci attendono molte sfide. Pensiamo di puntare al rafforzamento dei servizi, come la presa e consegna dell'auto a domicilio. In merito alla crisi, sono molte le cose che la Casa madre può fare per fare fronte comune con noi e ripartire: in verità molte le sta già facendo, ma è chiaro che bisognerà cambiare qualcosa. In merito all'usato, ma premetto che si tratta solo di una mia supposizione, potrebbe succedere che alcuni modelli, in effetti, saranno deprezzati mentre altri, al contrario, saranno addirittura più appetibili, per esempio le piccole. Ma sono idee: restiamo con i piedi per terra e vediamo come reagisce il mercato".