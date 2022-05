Luca de Meo (Renault)

Quando avete regalato le operazioni russe al governo Putin, le vostre azioni sono crollate del 30% e più. Qual è secondo lei la valutazione corretta della Renault?

Da Ceo del gruppo sto scoprendo soltanto ora il fantastico mondo del mercato finanziario degli analisti, degli investitori. Lo dico subito: per me, Renault è sottovalutata. Dopo due anni di lavoro sui fondamentali – prodotto, costi, organizzazione – la prossima sfida è quella di riportare in alto il valore. Non perché ci serva nel breve periodo: i nuovi prodotti sono nel forno, arriveranno presto e quindi non abbiamo bisogno di rastrellare denaro sui mercati. Noi dobbiamo lavorare sul valore dell’azienda per rendere Renault ancora più attraente per gli investitori. Portare in casa fondi è fondamentale per l'avanzamento dell’intera strategia Renaulution: faremo presto dei market day spiegare i nostri progetti. Ripeto: è necessario farlo perché il mondo funziona così: quando guidi un’azienda di 125 anni la cui singola azione vale 25 euro e poi vedi delle startup che non hanno ancora consegnato una macchina e sono capitalizzate tre quattro volte il valore di Renault, capisci che i mercati finanziari pensano in modo diverso dalle logiche industriali. Ho avuto la fortuna di lavorare con Sergio Marchionne: lui non ha mai fatto una macchina, ma in questo era un maestro. Allora mi sfuggiva il suo approccio, ora lo capisco perfettamente: noi capi azienda dobbiamo convincere gli investitori. Perché quando vali tre miliardi di dollari e chiedi i soldi per aprire uno stabilimento a Shanghai o a Berlino tutti te li danno; se valgo 7,5 miliardi di dollari e ne chiedo 10, mi rispondono subito di no. Ritornando alla domanda sulla capitalizzazione, ho una cifra in mente ma non la voglio svelare. Penso che Renault sia in un’ottima posizione per affrontare la transizione, e va dato atto a chi ha fatto certe scelte visionarie 15 anni di averci visto lungo.

A proposito di scelte, molti dicono che Renault e Nissan si separeranno…

So quello che pensano i mercati finanziari, probabilmente perché vedono quanto accaduto negli ultimi due-tre anni e ritengono che il divorzio sia l’unica soluzione. Probabilmente valutano anche lo “sconto” sulla capitalizzazione imposto dai mercati per la partecipazione incrociata, quindi giungono alla conclusione che se in caso di separazione il valore sarebbe “liberato”. Capisco il loro punto di vista, ma il mio compito è di chiedermi che cosa potrebbe accadere dopo, per noi e per loro intendo. L’alleanza è una forza, sono appena tornato dal Giappone, ho visto delle belle cose e noi abbiamo proposto 15 progetti comuni di tutti i generi: vogliamo continuare su una strada che per 20 anni ha comunque rappresentato un asset. La priorità è rilassare una relazione che è stata molto turbolenta. Certo, oggi le premesse dell’alleanza sono diverse. L’unione fu studiata con l’idea che le due aziende si sarebbero fuse e questa è un’opzione che non è più sul tavolo per varie ragioni. Rimane la validità di una scelta che oggi tutti perseguono. Sono certo che possiamo dimostrare che l’alleanza possa funzionare e che quel discount non è giustificato. Ve lo dico: io sono ottimista, soprattutto dopo aver visto i vertici Nissan che qui a Parigi non credevano a quanto siamo riusciti a fare in due anni.

Dalla finanza passiamo alle linee di montaggio: com’è la situazione della fornitura di componenti, anche alla luce di quanto sta avvenendo in Ucraina?

Noi siamo stati meno esposti ai problemi derivanti dalla guerra, e comunque meno dei tedeschi, i quali stanno tornando verso una relativa normalità. Renault è storicamente legata alla filiera nordafricana. Quella situazione pian piano migliorerà, ma dove si faranno i giochi sarà nel campo dei semiconduttori, che è un problema globale che riguarda tutti i settori con valenze specifiche. Infrastrutture, consumer electronics e telecom hanno bisogno di chip sofisticati, l’auto meno. Se una Smc, per dire di un’azienda specializzata, deve investire nuovi miliardi in un nuovo stabilimento, secondo voi lo fa per produrre componenti di alto livello o per un attuatore di un alzacristallo elettrico? Voglio dire che ci sarà sempre un gap tecnologico fra quello che usiamo noi e gli altri comparti. E sorrido quando sento fare annunci sulla necessità di affrancarci dalla dipendenza orientale e mettersi a fare chip in Europa. Ci vogliono decine di miliardi di euro in investimenti e anni prima di avere qualcosa che funziona perfettamente. Di certo, ci sarà una standardizzazione verso l’alto dei microprocessori, che andranno “spalmati” su tutta la gamma, senza differenze fra segmenti. Mercedes ha dimostrato come si possa fare in modo intelligente, ora la sfida è farlo nel mass market.