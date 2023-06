DR  - Salvini: "Azienda straordinaria, fare auto in Molise vale doppio"

Matteo Salvini esalta la DR, l'azienda automobilistica fondata dall'ex pilota Massimo Di Risio. "La Dr Automobiles Groupe è un'azienda straordinaria perché già fare impresa in Italia è cosa notevole vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio", ha affermato il ministro dei Trasporti al termine di una visita alla sede di Macchia d'Isernia. "Questo vale per la Dr o per la Molisana (produttrice di pasta e farine di Campobasso, ndr) perché qua ci sono costi notevoli di trasporto, di logistica, di trasferimento del prodotto ai consumatori", ha aggiunto il leader della Lega.

La stoccata all'Europa. "Devo dire che fare auto a Torino o a Miliano è un conto, fare auto a Macchia d'Isernia, aprire all'estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione", ha proseguito Salvini, lanciando poi l'ennesima stoccata contro l'Unione europea: "Cerchiamo, e cercheremo, come ministero di mettere le aziende in condizioni di crescere, senza l'ideologia che l'Europa vuole imporre con solo l'elettrico. Anche elettrico, però ci sono i biocarburanti, c'è l'idrogeno, ci sono le biomasse, quindi è giusto che il consumatore possa scegliere, poi non faccio pubblicità se no mi aprono una commissione d'inchiesta, però la qualità del prodotto Dr commisurato col prezzo è notevole".