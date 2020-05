38 g/km di CO2 e fino a 57 km di autonomia elettrica. La potenza totale del sistema è pari a 220 CV e 385 Nm e la batteria al litio ha una capacità di 10 kWh, per un’autonomia in modalità elettrica fino a 57 km. La vettura raggiunge i 195 km/h utilizzando entrambi i propulsori e i 135 km/h con il solo motore elettrico, mentre per toccare i 100 km/h da fermo servono 6,8 secondi. Sono infine necessarie 3,2 ore per ricaricare completamente le batterie attraverso la BMW i Wallbox opzionale, contro le cinque ore richieste con una presa domestica. I clienti potranno contare sulla BMW Charging Card per poter accedere anche ai servizi pubblici disponibili in tutto il mondo. Il consumo medio, secondo i dati provvisori, è pari a 1,7 l/100 km con 38 g/km di CO2 nel ciclo Wltp, mentre quello in modalità elettrica è pari a 15 kWh/100 km.