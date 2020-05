Volkswagen ID.3

La ID.3 1st. Le tre versioni di lancio sono caratterizzate da configurazioni esclusive e vengono proposte in quattro diverse tinte carrozzeria: Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Moonstone Grey pastello e Turchese Makena metallizzato. L'allestimento di serie previsto per la ID.3 1st è particolarmente ricco e include tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, il Front Assist, il riconoscimento della segnaletica e il sensore pioggia. Non mancano i cerchi di lega da 18", il volante riscaldabile rivestito di pelle, il climatizzatore bizona, i sedili anteriori riscaldabili, il sistema di avviamento Keyless Go, i fari a Led, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il quadro strumenti digitale, gli specchietti esterni elettrici riscaldabili e l'infotainment Discover Pro Streaming&Internet da 10" con radio digitale Dab+, App Connect Wireless, Natural Voice Control, sistema Car2X e aggiornamenti Ota.

Le 1st Plus e Max. L'allestimento intermedio, il 1st Plus, dispone di accessori pensati per garantire una maggiore personalizzazione dello stile della vettura: i clienti possono scegliere tre combinazioni cromatiche per gli interni con dettagli in arancione/bianco, bianco/grigio o nero/grigio. Rispetto alla 1st, la Plus dispone di fari Led Matrix IQ.Light, indicatori di svolta posteriori dinamici, cerchi di lega da 19", retrovisori ripiegabili elettricamente, illuminazione della console centrale, vetri posteriori oscurati, sistema di apertura e avviamento senza chiavi, maniglie delle portiere illuminate e retrocamera. La versione più completa, la ID.3 1st Max, propone anche il tetto di vetro Panorama, i cerchi di lega da 20", l'head-up display con realtà aumentata, l'impianto audio a sei altoparlanti, gli interni Style Plus con sedili regolabili elettricamente con funzione massaggio e i sistemi Emergency Assist e Traffic Jam Assist.