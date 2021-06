Aston Martin Valkyrie

1.000 CV senza ibrido. Il motore è il già noto V12 aspirato da 6.5 litri, sviluppato dalla Cosworth, che però sulla AMR Pro è privo della parte ibrida, per ridurre il peso. L'unità è capace di raggiungere gli 11.000 giri, mentre la potenza massima è di circa 1.000 CV. La riduzione della massa totale ha portato anche alla scelta di realizzare in carbonio sia la carrozzeria sia i bracci delle sospensioni. Inoltre, per contenere il peso, tutti i vetri sono sostituiti da elementi in Perspex. Con simili soluzioni e con valori di downforce da Formula 1, la vettura ha ottenuto nelle simulazioni un tempo sul giro a Le Mans di 3 minuti e 20 secondi, paragonabile a quello delle attuali LMP1.

Un programma di trackday dedicato. La Valkyrie AMR Pro sarà prodotta in 40 esemplari e le prime consegne sono previste per la fine del 2021. I clienti entreranno a far parte di un programma di eventi che si terranno nei più famosi circuiti del mondo omologati dalla FIA, durante i quali potranno contare su un team di tecnici ed istruttori che li aiuteranno a sfruttare al meglio le potenzialità della vettura. Lo sviluppo dei due prototipi previsti sarà portato avanti sfruttando anche la collaborazione dei due piloti titolari dell'Aston Martin Cognizant Formula One Team, Vettel e Stroll.