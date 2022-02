Aston Martin DBX707

Niente aiuti elettrici. Quanto abbiano centrato l’obiettivo lo sapremo soltanto mettendoci al volante della 707. Per ora, dobbiamo fermarci alla carta e ai freddi numeri. Per dire che quei 156 cavalli in più della DBX "normale" sono stati spremuti senza alcun aiutino elettrico. La 707 non ha alcuna forma di ibridizzazione, neppure mild. A Gaydon hanno lavorato sul V8 di 4.0 litri, sfruttando tutti i margini che la tecnologia dei propulsori a combustione poteva fornire. Intanto, la turbina non utilizza bronzine ma cuscinetti a sfera e il motore, ovviamente ricalibrato, è accoppiato a una trasmissione automatica sempre a nove marce, ma con frizione a bagno d’olio, in grado di gestire e trasmettere alle ruote la rilevante coppia motrice, salita a 900 Nm, più efficacemente di quanto possa fare un tradizionale convertitore di coppia. E con il corollario non trascurabile di garantire anche cambi marcia più rapidi, concorrendo a ridurre a 3,3 secondi il tempo necessario ad archiviare lo 0-100.

Hanno rifatto i freni. "Gli enormi incrementi che siamo riusciti a ottenere sia nella potenza, sia nella coppia dimostrano non soltanto le intrinseche potenzialità del V8 biturbo, ma anche l’avidità di trovare soluzioni ingegneristiche senza compromessi che contraddistingue la ricerca in Aston Martin", dice il responsabile dell’Ingegneria motoristica della Casa inglese, Ralph Illenberger. Va da sé che con quel livello di accelerazione, il sistema frenante andava adeguato di conseguenza: l’equipaggiamento standard della DBX707 prevede dischi freno carbo-ceramici del ragguardevole diametro di 42 centimetri alle ruote anteriori e 39 a quelle posteriori. Tali dischi sono aggrediti da pinze a sei pistoncini, con un sistema di raffreddamento più efficiente, e l’intero impianto permette, secondo la Casa, di tagliare di 40,5 chili il peso delle masse non sospese.