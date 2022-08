Pagani Huayra R - La tecnica dell'hypercar da 130 decibel

Dalla pista alla strada. Sulla R tutto è nuovo. La scocca, come sappiamo, è completamente diversa da quella della Huayra di serie: anch’essa progettata in collaborazione con i tecnici di HWA, ha permesso di donare alla nuova sportiva uno "scheletro" molto simile a quello dei prototipi da corsa (con vantaggi in termini di disposizione meccanica e peso): “Non avendo esperienza in ambito Motorsport”, spiega Pagani, “ci siamo avvalsi della supervisione di HWA in tutti quegli ambiti dove loro sono un’eccellenza: dalla concezione del roll-bar, all’impianto di estinzione, passando per il serbatoio della benzina e tutti quei dettagli utili a brillare in ambito sicurezza. Loro lavorano coi cosiddetti ‘professori’ della Daimler: personale altamente qualificato che collabora con HPP (Formula 1) e HWA per fornire consulenze sulla sicurezza in ambito Motorsport”. La progettazione ex-novo del telaio ha inoltre consentito agli ingegneri della Pagani di disegnare la miglior aerodinamica "sottopelle" possibile. Come i condotti che raccolgono l’aria dal frontale per raffreddare l’auto o schiacciarla a terra. Le sospensioni sono di tipo push rod, molto simili a quelle che troveremo sulla C10 e che - proprio grazie al progetto Huayra R - hanno goduto di un’ulteriore fase di test e fine tuning in vista dell’applicazione stradale. A questo proposito, inoltre, va sottolineata la presenza di ammortizzatori regolabili a controllo elettronico. Anche lo scarico, realizzato in un leggero e resistente strato di Inconel (tre volte più sottile di un impianto tradizionale), è leggerissimo e rivestito di ceramica per garantire una migliore dissipazione del calore. Lo ritroveremo sulla C10, con la differente timbrica del V12 Pagani biturbo.

L’aria per domarla. Ma torniamo a parlare di aerodinamica, perché per garantire in pista le prestazioni di una vera auto da corsa, ma allo stesso tempo mantenere una relativa facilità di guida, ci vogliono forme e soluzioni estreme. Capaci, però, di non mettere in crisi il gentleman driver che si approccia per la prima volta alla sua brutale potenza. Per prima cosa, il carico sulla vettura "copia" la distribuzione dei pesi della R: in questo modo, il comportamento dinamico non cambia al variare della velocità. La generazione dei 1.000 kg di downforce a 320 km/h è affidata per la maggiore alla parte alta della vettura. Si tratta di una scelta precisa, che consente di non affidarsi del tutto al fondo della Huayra: così la possibilità che si verifichino perdite di carico quando aumenta l’altezza da terra all’improvviso sono scongiurate. A portare ulteriore stabilità è la presenza dell’aerodinamica attiva che, grazie a una centralina riprogrammata e che collabora con gli ammortizzatori a controllo elettronico, ottimizza il carico aerodinamico in circa e frenata. L’altezza da terra della Huayra R è generosa (per essere un’auto da pista) ed è regolabile tra i 70 e 95 mm. “Nella fase finale di ottimizzazione”, commenta l’italoargentino, “ci siamo resi conto che alcuni dettagli sarebbero stati più belli se sviluppati esteticamente in un certo modo rispetto a quanto suggerito dai calcoli dei computer. Abbiamo provato ad addolcire alcuni passaggi della carrozzeria, quindi, per capire se sarebbe stato possibile andare in contro ai ‘calcoli’ pur accontentando il valore artistico ed estetico che voglio portare avanti, anche su auto estreme come la ‘R’. Bene: ci siamo resi conto che era possibile migliorare la performance aerodinamica pur mantenendo alto il valore estetico del prodotto finale. Altro esempio di come proviamo a portare avanti quel concetto leonardesco di arte e scienza che ci ha sempre ispirato”.

Arte in pista. Ma i prodigi tecnici della Pagani Huayra R non finiscono qui, perché per renderla il perfetto “giocattolo” da track day i suoi progettisti sono stati attenti anche a tutti quei particolari che ne semplificano l'utilizzo. Per questo motivo i pneumatici (dalla mescola specifica, firmati Pirelli) hanno le dimensioni di quelli che calzano un’auto da corsa di classe GT3 (295 all’anteriore, 325 al posteriore su cerchi da 19” per entrambe gli assi). Il motore è stato testato al banco per 10 mila km col silenziatore collegato: questo significa che i cavalli sono disponibili anche in configurazione “110 dB”, ovvero quella da adottare nelle piste che prevedono restrizioni al rumore. Un’altra sessione di test è stata dedicata a un powertrain completo dove, sempre per 10 mila km, è stato stressato per simulare l’utilizzo in pista: questo lavoro è stato utile, tra l’altro, a trovare il miglior compromesso possibile per i rapporti del cambio. I freni carboceramici (carbon-carbon) possono lavorare per 1.300/1.500 km anche se tutto, chiaramente, dipende da quanto vengono veramente sfruttati. Gli ingegneri del muretto del programma “Arte in Pista” stimano in quattro-cinque trackday il consumo dei freni dato dall’utilizzo dei gentleman driver. La Casa di San Cesario sul Panaro ha disegnato un vero e proprio programma d’uso per la Huayra R: si chiama - appunto - "Arte in Pista" e ha avuto modo di toccarlo con mano (insieme all’enorme potenziale della R) Marco Pascali in questo articolo (con video).