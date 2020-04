Le grandi interviste

A questo proposito, lei è sempre stato ritenuto il primo pilota di professione: né gentleman driver né pazzo scriteriato, ma uno specialista che correva con tutte le auto per guadagnare il più possibile. Questa definizione la imbarazza o ne è orgoglioso?

Né l’uno né l’altro: era la verità. Mi piaceva fare il pilota, ma decisi subito che non avrei mai pagato per assecondare la mia passione. E per ogni gara avevo la mia tariffa. Intendiamoci, erano guadagni neppure paragonabili agli attuali. All’apice della carriera, nel 1961, dopo aver fatto 52 corse tra Formula 1, Sport e altre categorie, il mio reddito annuale fu di 25.000 sterline. All’epoca, il pilota si pagava tutto, compresi i viaggi aerei, che erano costosissimi: tolte le spese, rimasero 8.000 sterline. Riuscii a comprare la casa dove ancora vivo, a Mayfair, ma senza fare pazzie: la costruii dopo aver comprato un terreno dove una bomba, durante l’ultima guerra, aveva spianato un hotel. Pagate le tasse, mi misi in tasca 4.000 sterline: quanto guadagnava un buon avvocato. Però mi giocavo la vita ogni weekend...



È opinione comune che negli anni 50 fare il pilota di professione significasse votarsi alla morte in ogni gara: era davvero così?

Assolutamente sì. Per noi il pericolo era una motivazione fortissima, forse la più importante. Era quello che mi eccitava di più. Vincere era bello, certo. Ma la vera impresa era quella di superare la paura a ogni curva.



È per questo che non voleva mettersi il casco?

Mio padre mi obbligò a metterlo, altrimenti non mi avrebbe fatto correre. Io risolsi il problema indossando un elmetto da polo, che non serviva a nulla. E correvo con le maniche corte. Oggi le corse non hanno più il fascino del­­l’azzardo.



Una critica, neppure molto velata, alla Formula 1 dei nostri giorni?

La F.1 è interessante per vedere i progressi tecnici, ma eccitazione zero. Adesso le macchine sono attaccate l’una all’altra, perché pensano che questo sia spettacolo. In realtà, è solo un livellamento verso il basso.

Inevitabile chiederle che cosa pensa dei piloti, quindi.

Non si può dare la colpa a un uomo perché non lavora nel pericolo. Sono bravi, per carità, soprattutto Vettel, ma non cambierei i miei tempi con gli attuali.