Alejandro Agag, l’imprenditore spagnolo inventore della Formula E e ora del campionato per Suv elettriche Extreme E, ha portato una tappa di quest’ultima categoria in Sardegna, individuando nella base militare di Teulada il terreno ideale per recuperare una delle cinque prove in programma per la prima stagione, quella prevista nell’Amazzonia brasiliana, irraggiungibile per ragioni di Covid. L’appuntamento italiano ci ha permesso d’incontrarlo per fare il punto sulla categoria e, in generale, sullo stato di salute del motorsport.

Che bilancio fa dell’esperienza in Sardegna?

Molto positivo: abbiamo avuto una gara fantastica, fin dalle qualifiche che sono state molto serrate, il percorso era duro, sfidante per le macchine, la cui affidabilità è migliorata. Insomma, siamo molto, molto soddisfatti della nostra esperienza in Sardegna.

Che bilancio può fare, invece, della prima stagione di Extreme E?

Il bilancio è interamente positivo. Era così difficile organizzarla, per tutte le sfide che abbiamo dovuto affrontare a causa del Covid: raggiungere le location, trovarne di nuove… Invece, siamo riusciti a realizzare un’intera stagione con cinque gare, nonostante fosse in assoluto la prima volta che si corresse con delle off-road elettriche: qualcosa di mai visto prima.

Quando avete iniziato a organizzare la prova italiana del campionato?

La nave è arrivata sul posto quattro settimane prima dell’evento e abbiamo scaricato tutto quindici giorni prima della gara, ma la scelta della location è stata fatta tardi, in luglio. Per fortuna, abbiamo avuto molto aiuto da parte dell’Aci, dell’Esercito Italiano e della Regione Sardegna. Tutti sono stati straordinari e senza il loro contributo non sarebbe stato possibile organizzare l’evento: ho trovato persone molto efficienti, con le quali è stato un piacere lavorare.

Siete soddisfatti dell’auto e della sua affidabilità?

La macchina è sorprendente, quasi miracolosa: nella prima stagione di Formula E, 19 auto su 20 si fermarono… Facemmo un intero weekend di simulazioni, prima dell’inizio della serie. Per l’Extreme E non è stato possibile a causa del Covid, quindi l’unico test è stata in realtà la prima gara stessa, ma tutto ha funzionato. Penso che la macchina rappresenti una fantastica piattaforma di sviluppo, nella quale è facile trovare gli eventuali problemi e risolverli. Avevamo delle difficoltà con l’inverter, perché quando la temperatura era molto alta, la macchina si fermava per ragioni di sicurezza, ma l’abbiamo risolta. Kristofferson, in Groenlandia, ha subito in un salto un impatto da 20 g, che i sistemi hanno letto come un incidente, fermando la vettura. Abbiamo dovuto sconnettere questo dispositivo di sicurezza, perché non ce n’era necessità. L’auto migliora in continuazione: abbiamo, comunque, previsto due giorni di test con Peterhansel in Sardegna, dopo la gara, per migliorare gli ammortizzatori, poi faremo dei rookie test con nuovi piloti, grandi nomi…