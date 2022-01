Driver avanzato. Le sorprese continuano nell’abitacolo con tre sedili, di cui quello del driver è in posizione centrale-avanzata. Murray l’ha voluto così non solo per ricreare l’effetto “Formula 1”, ma per offrire una visibilità migliore e per risolvere il problema della pedaliera disassata, molto diffuso sulle sportive dell’epoca. La scocca in materiali compositi di fibra di carbonio è una primizia per le supercar di quegli anni, mentre la carrozzeria sinuosa presenta una presa d’aria motore sul tetto. E non manca la praticità: un set di valigie su misura trova posto in due scomparti sulla fiancata.

Da Monaco con gioia. Non è da meno il cuore della vettura: un V12 aspirato di 6.064 cm³, realizzato dalla BMW Motorsport e montato in posizione centrale-longitudinale. La scelta cade sulla Casa di Monaco dopo un tentativo andato a vuoto con la Honda, ma nessuno se ne pentirà. I tecnici bavaresi sviluppano un “dodici” leggero, l’S 70/2, con lubrificazione a carter secco, in grado di erogare 627 CV a 7.400 giri e 650 Nm di coppia. Molto rapido in accelerazione - la prima marcia è da oltre 100 orari, questi ultimi raggiunti in 3,5 secondi -, ha come limite quota 7.500.

Vince a Le Mans! Nel 1995, tre anni dopo la presentazione ufficiale, arriva un’altra grande soddisfazione: nonostante non sia stata progettata per le corse, la F1 in versione GTR vince a mani basse la 24 Ore di Le Mans, piazzando quattro vetture ai primi cinque posti. Un’impresa leggendaria di cui Bruce McLaren sarebbe stato legittimamente orgoglioso.