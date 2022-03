Ti accoglie al suo interno. Dalle portiere con apertura ad armadio (le portiere dietro sono incernierate al montante posteriore) si accede a un grande abitacolo, molto luminoso (una grandissima porzione del tetto è occupata dal vetro panoramico elettrocromico) e composto da ben tre file di sedili con altrettante modalità di configurazione: quando il veicolo è fermo, le poltrone anteriori possono infatti ruotare contromarcia mentre quelle della seconda fila possono essere ripiegate a formare dei tavolini. Anche la terza fila di sedili può essere ruotata di 180° per ammirare l’ambiente esterno una volta aperto il portellone. Di fronte al guidatore, un enorme display da 27” si estende dal lato sinistro della plancia alla zona centrale integrando il cruscotto e l’intero sistema multimediale e inglobando la quasi totalità dei controlli: di comandi fisici, e comunque a sfioramento, ce ne sono solo cinque, al centro della plancia, più uno per l’accensione del veicolo, mentre altri cinque, sempre a sfioramento, sono sul volante. Innovativi i materiali utilizzati per i rivestimenti, tutti all’insegna della sostenibilità. Stiamo parlando per esempio del pavimento, ottenuto dal riciclo delle reti da pesca, o ancora del tessuto dei sedili ricavato dalla lavorazione della plastica delle bottiglie e delle fibre di lana riciclate.

Si ricarica in fretta. Quali saranno le caratteristiche di questa concept che ritroveremo sull’esemplare di serie non è ancora possibile saperlo con certezza, così come non si conoscono per il momento tutte le informazioni tecniche sul suo propulsore elettrico. Quello che è certo è che la Kia EV9 sarà offerta con la trazione integrale e l’archittetura a 800 Volt capace di accettare ricariche in corrente continua fino a 350 kW di potenza per poter passare dal 10 all’80% di batteria in meno di 30 minuti. L’autonomia dichiarata sarà vicina ai 500 km.