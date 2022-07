Nuova Mobilità

Il successo della Ipo del consorzio Green Mobility Holding, composto da Volkswagen, Attestor e Pon Holding, su Europcar ha portato alla nuova realtà a detenere il 93,62 per cento del capitale sociale del noleggiatore e comporterà il delisting della società che avverrà domani, il 13 luglio. Con i primi servizi di mobilità partiranno già nel quarto trimestre a Vienna, grazie alla collaborazione tra Volkswagen Group, Europcar e Porsche Bank, per poi sbarcare nel primo trimestre 2023 ad Amburgo. "Siamo molto lieti che così tanti azionisti abbiano accettato la nostra offerta per Europcar Mobility Group" ha commentato Holger Peters, Head of transformation office di Volkswagen AG e Presidente del supervisory board di Europcar Mobility Group. "Volkswagen, Attestor e Pon Holdings condividono la stessa visione di trasformare Europcar Mobility Group in un fornitore leader di mobilità integrata e agile, in cui i servizi di mobilità flessibili e innovativi saranno un elemento chiave. Siamo convinti che, in quanto tale, il gruppo diventerà una pietra miliare delle future offerte di mobilità pianificate da Volkswagen. Avere assicurato oltre il 90 percento delle azioni di Europcar Mobility Group e quindi essere in grado di rendere l'azienda privata, ci dà l'opportunità di andare rapidamente avanti nel trasformare questa visione in realtà".

Focus sulla guida autonoma. La nuova realtà prevede un'offerta trasversale alle marche, con l’obiettivo di garantirne l'accesso in futuro da un'unica app. Servizi che vanno dall'autonoleggio all'abbonamento, dal car sharing al ride hailing al trattamento dati. Un forte focus vi sarà anche sulla guida autonoma - Volkswagen sta attualmente testando il primo ID. Buzz a guida autonoma con dei test drive a Monaco e Amburgo, con l’intenzione di estendere iniziative simili ad altre grandi città in Europa, in Cina e negli Stati Uniti -, con l'obiettivo di lanciare il primo servizio commerciale driveless nel 2025 prima in Europa e poi subito dopo negli Stati Uniti. Europcar Mobility Group offre soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una rete in oltre 140 paesi e integrerà il prima possibile le proposte già esistenti anche del gruppo VW.