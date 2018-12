I clienti che hanno prenotato, tramite un cospicuo deposito cauzionale, uno dei 106 esemplari della McLaren Speedtail , la hypercar più esclusiva della Casa di Woking (innanzitutto per il prezzo: quasi due milioni di euro, tasse e optional esclusi), hanno ricevuto in questi giorni il "Colours & materials inspiration story”, un portfoglio che contiene tre possibilità di personalizzazione della vettura. Le collezioni, denominate Urbane, Visionary e Dynamic, permettono di combinare abbinamenti cromatici e differenti materiali in modo da rendere ogni esemplare unico. Ciascuna Speedtail, sarà quindi realizzata - rigorosamente a mano - secondo le specifiche del cliente; le prime consegne sono previste per l'inizio del 2020.

La più veloce di sempre. I suoi numeri sono impressionanti ed esaltanti al tempo stesso: con 403 km/h di velocità massima, raggiungibili grazie a un powetrain ibrido da 1.050 CV, la Speedtail è la McLaren stradale più veloce e potente della storia del marchio inglese. Supera ampiamente, infatti, i 391 km/h della capostipite F1.

Look sofisticato. Tra le tre collezioni offerte dalla Casa di Woking, la Urbane è caratterizzata da temi che conferiscono alla Speedtail un look sofisticato grazie a colori tenui per la carrozzeria e tinte equilibrate per gli interni. Uno di questi, denominato Stratosphere, include finiture lucide di fibra di carbonio per la carrozzeria, il contour pack, che esalta gli aspetti aerodinamici, accanto a elementi di alluminio anodizzato Light Blue studiati per sottolineare la sinuosità delle curve. Tra gli altri dettagli esclusivi compaiono i badge di platino con inserti di carbonio. L'abitacolo viene proposto invece con il sedile del guidatore nella tinta Metallic light blue, mentre quelli dei passeggeri sono grigio chiaro (Light grey), tutti a contrasto con il blu scuro (Navi) dei bordi e delle cuciture abbinati a elementi di alluminio spazzolato sempre nella colorazione Light blue.

Versione marinara. La variante Visionary include il tema Astral, che si ispira al mondo marinaresco, con interni che fanno largo uso della tonalità blu marino, sedili del passeggero di pelle Nubuck navy e quella del driver di pelle Aniline navy oltre a finiture Nebular quilt Il tutto abbinato a un colore della carrozzeria (Organe) arancione vivace con l'immancabile badge di oro bianco 18 carati e fibra di carbonio.

La più sportiva. La terza collezione, chiamata Dynamic si contraddistingue per l'impronta sportiva e futuristica. Viene esaltata dal tema Bloodline, con una carrozzeria in tinta ossa, cerchi neri lucidi con finitura diamantata (dal profilo colore Champagne e pinze freno grigie. Negli interni, il sedile del guidatore è di pelle rossa (Aniline red), così come il profilo del quadro strumenti e contrastano con le sedute dei passeggeri di pelle bianca. Grande varietà di scelta, quindi, per i fortunati clienti della hypercar. Anche se va sottolineato che queste collezioni rappresentano solo una piccolissima parte delle infinite possibilità di personalizzazione dell'esclusiva super GT britannica.