Modello globale. Si tratta della seconda anticipazione della nuova elettrica che verrà costruita nel Paese del Dragone e che sarà destinata ai mercati di tutto il mondo. Già lo scorso gennaio la Casa aveva pubblicato il bozzetto di un modello compatto destinato probabilmente a posizionarsi al di sotto della Model 3. Per il momento, tuttavia, non si hanno indicazioni precise sulla data di presentazione di questa vettura che, a giudicare dal nuovo teaser, potrebbe essere caratterizzata da uno stile diverso da quello dei modelli attualmente in gamma. Nell'immagine appena rilasciata si vede quella che potrebbe essere una delle aperture dei gruppi ottici anteriori: il taglio richiama le forme della nuova Roadster, ma l'elemento a Led è totalmente inedito, così come la conformazione del cofano. Le forme della vettura raffigurata nel teaser, tuttavia, non appaiono simili a quelle del disegno mostrato a inizio anno: il design del nuovo modello potrebbe essere stato evoluto notevolmente e nei prossimi mesi potrebbe essere ulteriormente aggiornato in vista del lancio.