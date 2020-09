Volkswagen Golf Variant

Più lunga, più spaziosa. La Golf Variant è cresciuta in tutti i sensi. La nuova generazione è più lunga di 66 millimetri rispetto al modello uscente e arriva a misurare 4.633 mm in lunghezza, ben 35 centimetri in più rispetto alla cinque porte. Anche il passo è cresciuto (2.686 mm) per migliorare l'abitabilità interna: metro alla mano, lo spazio per le gambe dei passeggeri è cresciuto di 48 mm, con la lunghezza interna che raggiunge i 1.798 mm (dal sedile posteriore al cruscotto). Anche il vano bagagli è stato ampliato e ora si hanno a disposizione da sei a 22 litri in più rispetto alla Golf 7 Variant: la volumetria minima è di 611 litri, ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare fino a 1.642 litri. A richiesta, il portellone posteriore può essere dotato di apertura elettrica, azionabile anche tramite un sensore integrato nel paraurti.