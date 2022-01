Volkswagen e Lamborghini vogliono investire. La Volkswagen, insomma, ha voluto citare tra le righe il suo ingresso nel mondo dei non-fungible token, ossia dei contenuti digitali unici che possono essere acquistati e scambiati come se si trattasse di vere e proprie opere d'arte. Un nuovo impiego della blockchain che ha iniziato a diffondersi online negli ultimi mesi, con il valore di alcuni beni immateriali che ha raggiunto quotazioni impensabili fino a poco tempo fa. Nel caso della Golf, non sono noti altri dettagli: la filiale della Malesia ha già lanciato una iniziativa analoga, quindi non è escluso che si tratti di un'espansione globale della medesima operazione. In ogni caso, all'interno del Gruppo Volkswagen, la Lamborghini sta puntando al medesimo obiettivo.