Volvo EX30     - Piccola Suv, grandi promesse (elettriche)

Due varianti di batteria per la Single Motor. Al lancio, i clienti potranno scegliere tre diverse opzioni per il powertrain: Single Motor e Single Motor Extended Range a trazione posteriore e Twin Motor Performance a trazione integrale, tutte autolimitate a 180 km/h di velocità massima. La Single Motor adotta un'unità elettrica da 272 CV e 343 Nm, alimentata da batterie al litio-ferro-fosfato da 51 kWh di capacità e raggiunge i 344 chilometri di autonomia sul ciclo Wltp: può toccare i 100 km/h in 5,7 secondi e con la ricarica in corrente continua a 150 kW passa dal 10 all'80% di energia in 26 minuti. La Single Motor Extended Range, di contro, propone una batteria totalmente diversa, con catodo dalla tradizionale chimica nichel-manganese-cobalto e 69 kWh nominali, per 480 chilometri di autonomia dichiarata. Il motore rimane lo stesso, ma l'accelerazione risulta più rapida (5,3 secondi) e la potenza di ricarica sale a 175 kW in corrente continua, per circa 28 minuti sul classico "10-80%".