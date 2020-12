Maserati MC20

Scatola di montaggio. Nettuno, così si chiama e già lo sapete, posso quindi ammirarlo bullone per bullone. Dai carrelli sigillati che contengono tutti i 300 pezzi necessari per assemblarlo fino al prodotto finito, procedura che richiede circa tre giorni lavorativi attraverso sei stazioni di lavoro, racchiuse in un ambiente ad atmosfera controllata perché qui, per le tolleranze in ballo, si parla di pochissimi micron. Compatto, sofisticato, tecnicamente originale. Il V6 3 litri biturbo con precamera e doppia candela è un oggetto che vorresti avere in salotto come complemento d’arredo. Lo vedo girare in sala prova e ho anche modo di ammirare il sofisticato banco a rulli che serve per testare in modo esaustivo il powertrain della MC20 elettrica, attesa nel 2022. Ma quella è un’altra storia e adesso non voglio pensarci...

Datemi un bump! Perché sto fremendo per sentire all’opera Nettuno. E manca poco: esco dall’Engine Lab e ad attendermi c’è un prototipo in fase avanzata di sviluppo da cui scende Federico Landini, Vehicle Line Executive che tradotto significa il papà della MC20. Noto subito le sue scarpe: delle ignifughe da corsa che ogni car guy dovrebbe avere nella propria scarpiera. Salgo a bordo lato passeggero, operazione facilitata dalle portiere ad ali di farfalla che hanno permesso di realizzare una scocca con brancardi snelli e svasati, non quelli imponenti che devi scavalcare e tuffarti sul sedile. Attraverso il tasto al volante, Nettuno prende vita con un suono sommesso e corposo; con un cold start avrei avuto modo di percepire meglio le sue note, ma per quello ci sarà tempo. La destinazione è l’Autodromo di Modena, una quindicina di chilometri soltanto, e per arrivarci imbocchiamo le strade più sconnesse possibili. Perché sono il confort e la fruibilità, dice l’ingegnere, gli obiettivi più sfidanti quando si tratta di realizzare una supersportiva. Del risultato raggiunto, Federico va particolarmente fiero e vuole darmene prova infilando tutti i bump e i rallentatori che trova per strada. Mi stupisce, intanto, l’altezza da terra che non costringe a fermarsi o quasi per superare gli ostacoli o a dover usare il lifter (che pure c’è, a richiesta) per l’asse anteriore. Sullo sconnesso, poi, la Maserati è effettivamente efficace nello sminuire ogni singola imperfezione dell’asfalto. D’altronde stiamo viaggiando in modalità GT, quella di default, dove le sospensioni sono settate sul morbido, il cambio doppia frizione si prende tutto il tempo necessario per snocciolare le otto marce e Nettuno viaggia vellutato e silenzioso (le valvole allo scarico si aprono sopra i cinquemila), sostenuto dai suoi 730 Nm di picco già a tremila giri.