Rally di Sardegna

Un tonfo al cuore. Perché in quel punto prima senti le auto arrivare, e poi le vedi saltare come cavallette, toccare sotto se atterrano male, perdere pezzi, sbandare in fase di atterraggio, se il pilota non calcola bene tempi e traiettoria. Con i driver costretti a una robusta correzione da effettuare subito, per sterzare a sinistra ed evitare il muretto di pietre all’esterno, che è sempre lì, immobile, ad aspettare. Ma c’è anche chi frena, per evitare guai e per portare la macchina a fine prova tutta intera. Insomma, un punto di riferimento old style, anche per la presenza di un pubblico equipaggiato di tutto punto, con pane, salame e birra, come negli anni 80. Sempre pronto ad applaudire un equipaggio coraggioso che vuole regalare spettacolo, con le sospensioni che si estendono in modo strabiliante. Un tratto famoso in una corsa sempre dura e selettiva, fatta di sterrati pesanti e disseminati di pietre (occhio alle forature, sempre possibili), di strade strette e piene d’insidie, dove non sono ammessi errori di alcun tipo. E queste Rally1 2022, le reginette della classifica, in mano ai piloti ufficiali dei team principali - il Toyota Gazoo Racing, lo Hyundai World rally team e l’M-Sport Ford World rally team - sfrecciano a velocità autostradale sulla terra, sui salti, nelle forti discese verso il mare, con tanta arte da parte di chi le conduce e le “naviga”. Con la consapevolezza che spingere a fondo anche in una sola speciale è una scommessa con la sorte, rischiosissima per il lavoro di un’intera squadra. Un azzardo tipico degli assi, ma che, in un campionato così lungo, dove finora la Toyota sta facendo da lepre, bisognerà calmierare, dato che la Hyundai non sta a guardare, come dimostra la vittoria finale in Sardegna di Ott Tänak e la sua i20 N, seguito da Breen, su Ford Puma, e da Dani Sordo (ancora Hyundai). La Toyota in questa gara non ha dominato come in precedenza, però ha portato il capoclassifica, il classe 2000 finlandese Kalle Rovanperä al quinto posto e il giapponese Takamoto Katsuta al sesto, mentre Evans è stato classificato 35esimo ed Esapekka Lappi 37esimo, quest’ultimo uscito di strada il sabato, con rottura di una sospensione, mentre stava andando forte.