Smart EQ fortwo e-cup

Il bello, però, deve ancora venire. Gara 2 si fa a griglia invertita: chi è arrivato ultimo parte in pole. Per me cambia poco, perché sono in mezzo, ma dietro ci sono quelli forti ingarellati in rimonta. Al Carro, sono in nona posizione. Quello dietro arriva lungo e mi entra nella fiancata, riesco non so come a non girarmi, arrivo alla sinistra successiva e mi sbattono contro a sinistra spingendomi contro quello che mi stava sfilando a destra: mi ritrovo quattordicesimo, con la macchina a brandelli. Un gruppo di assatanati arriva a cannone sul rettilineo di partenza senza un centimetro fra un’auto e l’altra. Gente che si gira, altra che finisce nella sabbia, traiettorie inventive per evitare il cozzo. Per me, tutto da rifare. All’inizio dell’ultimo giro, sono risalito in decima posizione. Penso di essermela cavata, ma all’uscita del Tramonto quello che mi segue mi spinge sulla sabbia. In mezzo giro, perdo cinque posizioni. Chiudo P15 con un po’ di amaro in bocca. Torelli, che aveva vinto gara 1, è riuscito in sei giri a risalire tutto il gruppo e arrivare ancora primo: prestazione straordinaria, chapeau. Bilancio? Al netto del risultato, un bel monomarca con tanti ragazzi vogliosi di correre e bravi a guidare. E l’elettrico dà quel tocco di contemporaneità che tante categorie, magari più costose, non riescono a esprimere.