Ferrari 499P - Ecco la Hypercar per la classe regina di Le Mans

Turbo, ibrida, integrale. Con il V6 derivato dalla 296. La Ferrari ha sviluppato la 499P secondo il nuovo regolamento LMH (Le Mans Hypercar): il suo peso minimo è pari a 1.030 kg e il powertrain ibrido (la cilindrata è libera) è configurato secondo uno schema a trazione integrale, come consentito dalla normativa. Il motore endotermico, con potenza limitata da regolamento a 680 CV, altri non è se non il 3.0 V6 biturbo derivato dalla nuova 296 GT3, ed è abbinato a un cambio sequenziale a sette marce. Sull'asse anteriore trova posto un motore elettrico da 272 CV, con batterie che lavorano a una tensione di 900 volt e che sono state sviluppate sulla base delle esperienze maturate in Formula 1. Il V6 ha inoltre funzione strutturale ed è collegato rigidamente alla monoscocca in carbonio. Le sospensioni adottano un classico schema di tipo push-rod.



Il tocco del Centro Stile. Anche Flavio Manzoni e il Centro Stile Ferrari da lui diretto sono stati coinvolti nella definizione delle linee della 499P, che appare così non solo estrema dal punto di vista aerodinamico, ma anche sinuosa e stilisticamente coerente con le recenti realizzazioni del marchio. La Ferrari stessa ha reso noto che alcuni elementi derivano dal lavoro svolto sulla Daytona SP3, l'ultima stradale a tiratura limitata, ispirata proprio all'epoca più gloriosa delle Sport Prototipo di Maranello (e da noi guidata la scorsa estate, proprio a Le Mans).

Elkann: "Competere per la vittoria". La Ferrari ha chiaramente ambizioni altissime per la prossima stagione del Mondiale Endurance e intende sfruttare l'occasione costituita dal debutto di questo prototipo anche per evolvere la tecnologia destinata in futuro alle sportive stradali. Lo conferma John Elkann, il presidente del marchio, che ha dichiarato: "La 499P ci permette di tornare a competere per la vittoria assoluta nel Mondiale Endurance. Quando abbiamo deciso di impegnarci in questo progetto, abbiamo seguito un percorso di innovazione e sviluppo fedele alla nostra tradizione che vede la pista come terreno ideale per sperimentare soluzioni tecniche di avanguardia, prima di trasferirle nelle nostre vetture stradali. Abbiamo affrontato questa sfida con umiltà, ma consapevoli di una storia che ci ha permesso di conquistare più di 20 titoli mondiali e nove vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans".