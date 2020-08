L’ospedale San Raffaele ha diffuso un nuovo aggiornamento sulle condizioni cliniche di Alex Zanardi, vittima di un grave incidente con la handbike in Toscana il 19 giugno scorso, a seguito del quale ha subito quattro interventi neurochirurgici. ‘’Il paziente – fanno sapere dalla clinica milanese – ha risposto con miglioramenti significativi’’ al periodo di cure alle quali è stato sottoposto dopo il ricovero dello scorso 24 luglio.

Cure semi intensive. A fronte di questi progressi, Zanardi è attualmente ‘’assistito e trattato con cure semi intensive’’ nell’Unità Operativa di Neurorianimazione. L’atleta, che nell’incidente ha subito un ‘’fracasso facciale’’ e riportato fratture in gran parte del volto, è stato inizialmente ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena con un quadro neurologico molto grave. Dopo un mese e tre operazioni alla testa, tenuto in coma farmacologico era stato sottoposto a una graduale riduzione della sedazione prima di essere trasferito in un centro di neuroriabilitazione nel lecchese. Poi, dopo un improvviso peggioramento, il ricovero al San Raffaele e il quarto intervento chirurgico.