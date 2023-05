Emilia-Romagna - Incendio in una concessionaria allagata, "quarantena" per ibride ed elettriche

L'alluvione che ha colpito con effetti catastrofici l'Emilia-Romagna ha generato non poche polemiche su quali possano essere le conseguenze, per le auto elettrificate, di un prolungato contatto con l'acqua. C'è chi esclude grandi problemi anche grazie ai particolari sistemi di isolamento degli accumulatori e dei sistemi elettrici ed elettronici, mentre qualcuno teme che, in situazioni del genere, un veicolo a batteria possa rappresentare un rischio. A Ravenna hanno quindi pensato a una soluzione "salomonica": fermare, in via precauzionale, le ibride e le elettriche per un periodo limitato di tempo. In poche parole, il Comune, anche su consiglio dei vigili del fuoco, ha disposto una sorta di "quarantena": ovviamente non di quaranta giorni, ma di "soli" 15.

La disposizione. "A scopo precauzionale - si legge in un comunicato dell'ente ravennate e in un volantino pubblicato sui social -, i concessionari e i soggetti privati che a qualsiasi titolo possiedono veicoli elettrici e ibridi che hanno subito immersione in seguito agli eventi meteorologici dei giorni scorsi, o che si trovano in ambienti particolarmente umidi, devono adottare alcune misure preventive a tutela della pubblica incolumità. In particolare tali veicoli devono essere posti per 15 giorni in quarantena, devono cioè essere tenuti in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri. Tali misure sono state disposte su richiesta dei Vigili del fuoco". Richiesta che non deve sorprendere più di tanto dopo quanto successo all'interno di una concessionaria locale.