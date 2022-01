Lancia Delta

La variante Safarista. L’ispirazione arriva dalle Delta HF Integrale preparate per il Rally Safari (celebre la vittoria di Miki Biasion e Tiziano Siviero nell’edizione 1988). Pur non vantando le vistose protezioni esterne per salvaguardare la carrozzeria da eventuali incontri ravvicinati con gli animali della savana, la Delta Safarista di Automobili Amos è stata adeguatamente rialzata e dotata di pneumatici tassellati, paraspruzzi di plastica e copricerchi di carbonio sulle ruote anteriori. Infine, sono arrivati differenziali e cambio sequenziale di derivazione motorsport, assetto regolabile, protezioni sottoscocca e impianto di raffreddamento modificato. La plancia è sostituita da un moderno display (nelle immagini si può vedere la scritta "Levati" già usata sulla Futurista per attivare gli abbaglianti), mentre sedili, cinture e leva del cambio sono specifici, così come il comando verticale del freno a mano idraulico. Per avere uno dei dieci esemplari previsti, bisogna essere pronti a firmare un assegno di 570.000 euro.