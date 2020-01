L'Audi presenta al Ces di Las Vegas le sue ultime soluzioni dedicate alla mobilità e le tecnologie di ultima generazione già pronte per la produzione di serie. Sarà infatti possibile provare dal vivo la AI:ME Concept presentata nell'aprile del 2019 al Salone di Shanghai, inoltre sono stati creati spazi specifici per mostrare le potenzialità dell'Audi Intelligent Experience (AIE). Non mancano all'evento americano la Q4 e-tron Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra e la e-tron Sportback, già prenotabile anche in Italia.



La AI:ME Concept e le soluzioni dedicate ai display interni. La AI:ME Concept nasce come veicolo completamente autonomo e come soluzione per il trasporto personale, dando vita a uno spazio riservato dove trascorrere il tempo libero durante durante gli spostamenti quotidiani a guida autonoma. L'Audi usa il termine Third Living Space per mettere sullo stesso piano la propria abitazione, il luogo di lavoro e l'abitacolo. A bordo sono previste due diverse soluzioni per interagire con il veicolo, con schermi dotati di funzioni e tecnologie innovative. L'head-up display 3D, sviluppato in collaborazione con la Samsung, consente di simulare oggetti virtuali a una distanza variabile da 8 a 70 metri, creando così un modo completamente nuovo di comunicare con il guidatore. Lo screen on demand, invece, è uno schermo Oled trasparente da 122 cm di larghezza e 15 cm di altezza che occupa l'intera larghezza della plancia. Può alzarsi fino a 25,5 centimetri se viene richiesta la riproduzione di film ed è gestito da un touch pad trasparente nella console centrale. Alcune sezioni sono dotate di un secondo strato nero per migliorare il contrasto e poter così visualizzare alert e informazioni specifiche.



La realtà virtuale a bordo. Dei visori VR consentono di provare esperienze di intrattenimento durante il tragitto seguendo i movimenti della vettura, ma sono previste anche soluzioni per connettersi al proprio mondo digitale o per approfittare di un vero e proprio programma wellness. Il controllo del veicolo avviene soltanto con lo sguardo o con la voce, mentre nelle portiere sono integrate superfici remote touch per la conferma di alcune funzioni.



Audi Intelligence Experience al debutto nel corso dell'anno. L'intelligenza artificiale è stata ulteriormente sviluppata per assecondare le necessità e i gusti degli utenti. Il sistema impara a conoscere gli utenti tramite le indicazioni di navigazione e del calendario come già avviene nell'MMI attuale, ma l'evoluzione chiamata Audi Intelligence Experience si spingerà oltre analizzando anche la posizione dei sedili, la temperatura dell'abitacolo, le fragranze selezionate per la climatizzazione e altri parametri per un totale di circa 400 preferenze. Questa evoluzione dell'intelligenza artificiale sarà resa disponibile su alcuni modelli già nel corso del 2020, ma ulteriori evoluzioni terranno in considerazione anche parametri quali i dati biometrici, la luce esterna e le condizioni psicofisiche del guidatore per sviluppare con lui una sorta di empatia.