Salone di Monaco

In occasione dell'IAA Mobility di Monaco, la BMW metterà a disposizione gli spazi del Welt, il moderno centro espositivo situato accanto alla sede principale della Casa bavarese. Il Salone assume infatti contorni diversi dal solito, perché non è limitato al polo fieristico della città, ma è diffuso sul territorio ed esteso anche ad alcune piazze e altri luoghi del centro urbano, collegati tra loro attraverso un percorso denominato "Blue Lane", dove i visitatori potranno viaggiare a bordo di veicoli elettrici che verranno utilizzati come navette.

Un salone diffuso. Il BMW Welt sarà aperto al pubblico dal 6 al 12 settembre dalle 9.00 alle 20.00 e qui si terranno diversi laboratori tematici. Nel Junior Campus per bambini dai 12 anni di età si terrà un workshop sull'economia circolare, mentre nel Future Forum si terranno eventi di 30 minuti (tenuti in tedesco e in inglese) sul tema delle auto a batteria e della sostenibilità della produzione delle vetture. Non mancherà poi un percorso dove provare personalmente i monopattini elettrici E-Scooter ed X2City e visite guidate per scoprire le gamme BMW i e BMW M.