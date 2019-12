Mancano ormai solo poche ore prima del via libera definitivo alla fusione tra i gruppi FCA e PSA. I maggiori azionisti del costruttore transalpino e il consiglio di sorveglianza, nonché il consiglio di amministrazione del produttore italo-americano, hanno dato la loro benedizione alle nozze: ora serve solo la firma sul memorandum di intesa.

Domani la firma. Il protocollo d'intesa vincolante definirà, in sostanza, buona parte dei termini indicati nell'accordo preliminare di fine ottobre. La firma congiunta sarà apposta domani mattina, quando l'intera operazione dovrebbe essere ufficializzata con la diffusione dei comunicati obbligatori per il rispetto delle normative su transazioni price-sensitive: come da prassi in occasioni analoghe, la comunicazione ufficiale arriverà prima dell’apertura dei mercati borsistici europei. Nel corso della giornata si dovrebbe tenere anche una conferenza stampa o una conference call per consentire ai vertici dei due gruppi di fornire eventuali risposte agli organi di informazione e agli analisti.

I dettagli finora noti. Il protocollo non dovrebbe contenere dettagli su livelli produttivi, fabbriche, modelli e sinergie (quest'ultime già stimate, in via preliminare, in 3,7 miliardi di euro l'anno): saranno comunque oggetto delle discussioni che partiranno sin da subito per arrivare a perfezionare l'intera operazione, molto probabilmente, tra un anno. Mancano, d'altronde, diversi passaggi tecnici, tra cui la richiesta di autorizzazione agli uffici antitrust dell'Unione Europea e il via libera delle assemblee dei soci. Per ora, sono state delineate solo le linee guida dell'integrazione. La nuova società (un colosso da 170 miliardi di euro di ricavi e quasi 9 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo) avrà sede in Olanda e sarà quotata a Milano, Parigi e New York. Verrà guidata all'attuale amministratore delegato dei francesi, Carlos Tavares, mentre John Elkann, presidente della Fiat Chrysler, avrà lo stesso ruolo nel nuovo gruppo automobilistico. La governance prevede che nel consiglio di amministrazione siano presenti 11 consiglieri, cinque di nomina italo-americana e cinque di estrazione transalpina. Tavares, pur essendo portoghese, viene considerato in quota francese e quindi la maggioranza sarà, sulla carta, transalpina almeno per i cinque anni di mandato garantiti all'ex delfino di Carlos Ghosn. Nei giorni scorsi, sono emerse voci su una richiesta di PSA: garantire che sia francese anche l'eventuale erede di Tavares. Bisogna attendere domani per avere delle conferme in tal senso ma la questione, per quanto spinosa, non sembra insormontabile.

I rapporti di forza. Probabilmente, domani emergeranno indicazioni precise sui cosiddetti rapporti di concambio, nonché sualcune transazioni direttamente legate al progetto di integrazione. Al momento, è previsto che la perfetta parità della fusione (la nuova società sarà partecipata per il 50% dagli azionisti FCA e per l'altro 50% dai soci PSA) venga raggiunta attraverso una serie di operazioni straordinarie. La Comau sarà scorporata dalla Fiat Chrysler (secondo alcune indiscrezioni del Wall Street Journal, solo al momento del perfezionamento dell'operazione) e lo stock distribuito agli azionisti, che a loro volta dovrebbero ricevere un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro. Allo stesso tempo, i soci del gruppo francese riceveranno il 47% circa della Faurecia. Si tratta di operazioni che erano state definite a grandi linee quando i valori di Borsa dei due gruppi erano nettamente diversi. A fine ottobre, Fca valeva 18,5 miliardi e PSA 22,5 miliardi, mentre oggi capitalizzano, rispettivamente, 20,9 e 19,7 miliardi. Per il costruttore italo-americano, vanno inoltre tenute da conto le accuse, con relativa richiesta di risarcimento danni, della General Motors per le presunte tangenti pagate ai sindacalisti Uaw e l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate per contestare la valutazione della Chrysler all'atto del trasferimento della sede Fiat in Olanda.

La composizione dell'azionariato. Per ora, i due eventi non hanno rallentato il processo negoziale visto che, in fin dei conti, sono state rispettate le previsioni sulla firma del protocollo d'intesa entro la fine dell’anno. Tuttavia, non è escluso che gli accordi prevedano particolari clausole di salvaguardia a favore dei francesi. Quanto all'azionariato, primi stakeholder saranno gli Agnelli attraverso la holding Exor con poco più del 14%, mentre la Francia e i Peugeot, oggi titolari del 12,2% a testa di PSA, dovrebbero avere il 6% circa ciascuno. Quanto ai cinesi di Dongfeng, oggi al 12,2% del capitale, l'accordo dovrebbe prevedere un ridimensionamento della loro partecipazione, in modo da eliminare l'ostacolo dell'eventuale ostruzionismo statunitense contro la presenza nell'azionariato di un gruppo con molti asset americani in portafoglio. Secondo il WSJ, i cinesi dovrebbero vendere azioni in un quantitativo tale da ottenere il 4,5% del nuovo gruppo.

Il via libera di Parigi. Il protocollo, frutto del lavoro di decine e decine di manager e funzionari capitanati da Doug Osterman per la Fiat Chrysler e da Olivier Bourges per la PSA, ha ricevuto ieri la benedizione dello Stato francese. Dal ministero dell'Economia hanno motivato il via libera con una frase già ampiamente utilizzata nelle scorse settimane, in particolare dal ministro Bruno Le Maire: "Questa operazione ha un senso perché permette di costruire un campione di statura mondiale per affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile". Del resto era ormai noto da tempo come questa volta Parigi non avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile, come nel caso della proposta di fusione tra la Renault e la stessa FCA.

L'ok dei Peugeot. Oggi, stando alle ultime indiscrezioni, è arrivato anche il via libera della famiglia Peugeot e in particolare delle loro holding Etablissements Peugeot Freres e FFP, titolari non solo del 12,2% del capitale della PSA, ma anche di oltre il 19% dei diritti di voto.